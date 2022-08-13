​Лунёв пропустил и в третьем матче за «Байер»

Основным голкипером «Байера» является Лукаш Градецки, поэтому Андрею Лунёву редко достаётся игровое время. В субботу же экс-вратарь «Зенита» вышел в основе на матч с «Аугсбургом», поскольку Градецки отбывает дисквалификацию из-за получения им красной карточки. Лунёв пропустил уже на 15-й минуте матча, когда не смог выручить после выхода один на один. Фредрик Йенсен пробил не очень-то хитро, но российский вратарь пропустил.

Таким образом, Лунёв и в третьем своём матче за «Байер» не сможет отыграть на ноль. Ранее россиянин играл за «фармацевтов» против «Ференцвароша» (0:1 в Лиге Европы в декабре 2021) и против «Фрайбурга» (2:1 в Бундеслиге в мае 2022).