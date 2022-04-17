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Чемпионат Германии. Бундеслига

Немецкий вундеркинд Флориан Вирц рассказал, почему Месси является его кумиром

17 Апреля 2022 • 00:34 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
Через 18 ч. 44 мин.

Один из самых талантливых юниоров мирового футбола рассказал о своём примере для подражания.

«У меня в комнате висело несколько плакатов – например, с Лионелем Месси, Усманом Дембеле и Пьер-Эмериком Обамеянгом. Моя первая футбольная майка – сборная Аргентины с надписью «Месси», – рассказал 18-летний атакующий полузащитник «Байера» в интервью Sky Sport Germany. – Когда я был маленьким, он был лучшим игроком. Я смотрел видео с ним, был его поклонником, хотел играть так же хорошо, как он.

Конечно, за это время я выработал собственный стиль игры. Но никто не может играть так, как Месси, – у него своя манера футбола. Иногда я стараюсь детально разобраться в том, как он решает ситуации», – поделился Вирц.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Флориан Вирц
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