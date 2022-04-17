Тедеско обыграл прямого конкурента за Лигу чемпионов

Доменико Тедеско продолжает разгонять «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии. В 30-м туре его команда обыграла «Байер» и поднялась на третье место в Бундеслиге.
Победу «Лейпцигу» принёс точный удар Доминика Собослаи с передачи Кристофера Нкунку.
«РБ Лейпциг» поднялся не третье место, обойдя принципиального соперника – «Байер». Разница между клубами два очка в пользу подопечных Тедеско. На пятой строчке идёт «Фрайбург», который ведёт борьбу с леверкузенцами и «Лейпцигом» за попадание в элитный еврокубок.
Протокол игры
|70'Собослаи Доминик (0:1)
Градецки Лукаш•Коссуну Одилон•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан 74' (Демирбай Керем ( 74') •Инкапье Пьеро 48' 88' (Азмун Сердар ( 88') •Баккер Митчел•Андрих Роберт 72' 81' (Аларио Лукас ( 81') •Арангис Чарлес•Паласиос Эксекиэль 74' (Паулиньо Жозе ( 74') •Диаби Мусса•Шик Патрик
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Гвардиол Йошко • 36'Мукиэле Норди•Форсберг Эмиль 59' (Лаймер Конрад ( 59') •Адамс Тайлер 83' (Хенрихс Бенджамин ( 83') •Собослаи Доминик•Хальстенберг Марсель 74' (Анхелиньо Хосе ( 74') •Поульсен Юссуф 59' (Ольмо Дани ( 59') •Андре Силва 46' (Нкунку Кристофер ( 46')
Запасные: Мартинес Хосеп•Рэбигер Сидни•Новоа Уго•Симакан Мохамед
17 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).