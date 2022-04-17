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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско обыграл прямого конкурента за Лигу чемпионов

17 Апреля 2022 • 22:23 Комментировать
Байер Л
0:1
РБ Лейпциг
окончен

Доменико Тедеско продолжает разгонять «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии. В 30-м туре его команда обыграла «Байер» и поднялась на третье место в Бундеслиге.

Победу «Лейпцигу» принёс точный удар Доминика Собослаи с передачи Кристофера Нкунку.

«РБ Лейпциг» поднялся не третье место, обойдя принципиального соперника – «Байер». Разница между клубами два очка в пользу подопечных Тедеско. На пятой строчке идёт «Фрайбург», который ведёт борьбу с леверкузенцами и «Лейпцигом» за попадание в элитный еврокубок.

Протокол игры  
Байер Л 0:1РБ Лейпциг
  70'Собослаи Доминик (0:1)
Градецки ЛукашКоссуну ОдилонТапсоба ЭдмонТа Джонатан  74' (Демирбай Керем (  74') Инкапье Пьеро   48'  88' (Азмун Сердар (  88') Баккер МитчелАндрих Роберт   72'  81' (Аларио Лукас (  81') Арангис ЧарлесПаласиос Эксекиэль  74' (Паулиньо Жозе (  74') Диаби МуссаШик Патрик
Запасные: Лунёв АндрейФофана СадикСинкгравен ДэйлиБаумгартлингер ЮлианГрилль Леннарт
Гулачи ПетерКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиГвардиол Йошко   36'Мукиэле НордиФорсберг Эмиль  59' (Лаймер Конрад (  59') Адамс Тайлер  83' (Хенрихс Бенджамин (  83') Собослаи ДоминикХальстенберг Марсель  74' (Анхелиньо Хосе (  74') Поульсен Юссуф  59' (Ольмо Дани (  59') Андре Силва  46' (Нкунку Кристофер (  46')
Запасные: Мартинес ХосепРэбигер СидниНовоа УгоСимакан Мохамед
17 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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окончен Арминия 0:3 Бавария
окончен Хоффенхайм 0:0 Гройтер Фюрт 1.20 6.80 14.00
окончен Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр
окончен Байер Л 0:1 РБ Лейпциг
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