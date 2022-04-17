Тедеско обыграл прямого конкурента за Лигу чемпионов

Доменико Тедеско продолжает разгонять «РБ Лейпциг» в чемпионате Германии. В 30-м туре его команда обыграла «Байер» и поднялась на третье место в Бундеслиге.

Победу «Лейпцигу» принёс точный удар Доминика Собослаи с передачи Кристофера Нкунку.

«РБ Лейпциг» поднялся не третье место, обойдя принципиального соперника – «Байер». Разница между клубами два очка в пользу подопечных Тедеско. На пятой строчке идёт «Фрайбург», который ведёт борьбу с леверкузенцами и «Лейпцигом» за попадание в элитный еврокубок.