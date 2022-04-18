Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Гулачи: «Лейпциг» ещё может прибавить

18 Апреля 2022 • 08:49 Комментировать
Байер Л
0:1
РБ Лейпциг
окончен

Венгерский голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в матче с «Байером».

Гулачи сказал, что матч получился очень непростым, ведь только пару дней назад «быки» провели тяжёлый поединок в Лиге Европы с «Аталантой», но «Лейпциг» всё равно справился со всеми трудностями. Голкипер отметил, что у его команды очень много качественных футболистов, так что «Лейпциг» всегда может прибавить.

Напомним, что «Лейпциг» обыграл «Байер» со счётом 1:0 и на данный момент занимает третью строчку в таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Петер Гулачи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
08:49 · Германия. Бундеслига
Гулачи: «Лейпциг» ещё может прибавить
00:27 · Германия. Бундеслига
Нигерийский игрок установил рекорд берлинского клуба
00:05 · Германия. Бундеслига
Тедеско – о победе над «Байером»: «Сыграли не лучшим образом, но рады победе»
17 Апреля
23:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» находится на финальной стадии переговоров с двумя игроками «Аякса»
22:56 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» после прихода Тедеско поднялся с 11-го места на 3-е в Бундеслиге
22:37 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – о контракте Левандовски: «Переговоры продолжаются»
22:23 · Германия. Бундеслига
Тедеско обыграл прямого конкурента за Лигу чемпионов
20:25 · Германия. Бундеслига
«Унион» обыграл «Айнтрахт» и ворвался в зону еврокубков
20:24 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» неожиданно не смог обыграть аутсайдера чемпионата Германии
20:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
18:03 · Германия. Бундеслига
«Матч ТВ» прервал трансляцию игры между «Баварией» и «Арминией»: «Спорт вне политики»
16:37 · Германия. Бундеслига
Спортдир «Боруссии» о трансфере Холанна: «Переговоры идут, есть дедлайн и отступные»
16:21 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Мы хотим стать чемпионами Германии»
16:03 · Германия. Бундеслига
«Арминия» — «Бавария»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
14:44 · Германия. Бундеслига
Кан: «Проведём уважительный диалог с Левандовски, но никому не позволим давить на нас»
Все новости
Рекомендуем