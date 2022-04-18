Гулачи: «Лейпциг» ещё может прибавить

Венгерский голкипер «Лейпцига» Петер Гулачи поделился с журналистами мнением по поводу игры своей команды в матче с «Байером».

Гулачи сказал, что матч получился очень непростым, ведь только пару дней назад «быки» провели тяжёлый поединок в Лиге Европы с «Аталантой», но «Лейпциг» всё равно справился со всеми трудностями. Голкипер отметил, что у его команды очень много качественных футболистов, так что «Лейпциг» всегда может прибавить.

Напомним, что «Лейпциг» обыграл «Байер» со счётом 1:0 и на данный момент занимает третью строчку в таблице.