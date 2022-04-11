Тен Хаг может отказать «МЮ», специалисту нравится предложение «Лейпцига»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг может неожиданно возглавить немецкий «РБ Лейпциг».

Об интересе немецкого клуба к тен Хагу на днях сообщили нидерландские СМИ. По их данным, наставник «Аякса» получил щедрое предложение от «РБ Лейпцига».

Известия получили подтверждение в английской прессе: по информации The Mirror, Эрик тен Хаг заинтересовался предложением «Лейпцига» и ради возможности поработать в Германии готов отказаться от соглашения с «Манчестер Юнайтед», которое было практически заключено.

Эрик тен Хаг ранее уже работал в Германии с 2013 по 2015 год, когда возглавлял дубль мюнхенской «Баварии».