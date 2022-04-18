Тедеско – о победе над «Байером»: «Сыграли не лучшим образом, но рады победе»

Наставник «РБ Лейпцига» прокомментировал гостевую победу своей команды над одним из главных конкурентов по чемпионату – «Байером» (1:0).

Минимальный триумф в очном противостоянии позволил «Лейпцигу» сместить леверкузенцев с третьей строчки Бундеслиги за четыре тура до финиша.

«Мы рады победе, но сыграли мы не слишком здорово, – признался Тедеско. – Обе команды провели не лучшую игру. В первые пять минут мы контролировали ситуацию, а затем «Байер» доставил нам неприятности.

Во втором тайме ребята смотрелись достойно. Всегда важно сохранять ворота в неприкосновенности против сильнейших соперников. После перерыва мы ускорились и старались доставить оппонентам проблемы, прессингуя их», – отметил итальянец на послематчевой пресс-конференции.