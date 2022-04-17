«РБ Лейпциг» после прихода Тедеско поднялся с 11-го места на 3-е в Бундеслиге

«Лейпциг» одержал победу над «Байером» (1:0) в рамках 30-го тура чемпионата Германии.

Таким образом, «быки» набрали 54 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Благодаря победе над «Байером» команда Доменико Тедеско смогла обойти своих соперников. У «аптекарей» в активе 52 очка и команда располагается на строчку ниже.

«РБ Лейпциг» продлил серию без поражений в чемпионате Германии до девяти матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 февраля в матче 21-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3).

Напомним, бывший главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» в начале декабря. Стоит учесть, что тогда команда занимала 11-е место в турнирной таблице. И находилась вне зоны еврокубков, а сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов.

На прошедшей неделе «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей победил «Аталанту» (1:1, 2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против «Рейнджерс».