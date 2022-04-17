Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» после прихода Тедеско поднялся с 11-го места на 3-е в Бундеслиге

17 Апреля 2022 • 22:56 Комментировать
Байер Л
0:1
РБ Лейпциг
окончен

«Лейпциг» одержал победу над «Байером» (1:0) в рамках 30-го тура чемпионата Германии.  

Таким образом, «быки» набрали 54 очка и поднялись на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Благодаря победе над «Байером» команда Доменико Тедеско смогла обойти своих соперников. У «аптекарей» в активе 52 очка и команда располагается на строчку ниже.

«РБ Лейпциг» продлил серию без поражений в чемпионате Германии до девяти матчей. В последний раз клуб проигрывал 5 февраля в матче 21-го тура Бундеслиги против «Баварии» (2:3).

Напомним, бывший главный тренер «Спартака» Тедеско возглавил «Лейпциг» в начале декабря. Стоит учесть, что тогда команда занимала 11-е место в турнирной таблице. И находилась вне зоны еврокубков, а сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов.

На прошедшей неделе «РБ Лейпциг» по сумме двух матчей победил «Аталанту» (1:1, 2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против «Рейнджерс».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РБ Лейпциг Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Хоффенхайм 0:0 Гройтер Фюрт 1.20 6.80 14.00
окончен Унион Берлин 2:0 Айнтрахт Фр
окончен Байер Л 0:1 РБ Лейпциг
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
00:27 · Германия. Бундеслига
Нигерийский игрок установил рекорд берлинского клуба
00:05 · Германия. Бундеслига
Тедеско – о победе над «Байером»: «Сыграли не лучшим образом, но рады победе»
17 Апреля
23:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» находится на финальной стадии переговоров с двумя игроками «Аякса»
22:56 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» после прихода Тедеско поднялся с 11-го места на 3-е в Бундеслиге
22:37 · Германия. Бундеслига
Президент «Баварии» – о контракте Левандовски: «Переговоры продолжаются»
22:23 · Германия. Бундеслига
Тедеско обыграл прямого конкурента за Лигу чемпионов
20:25 · Германия. Бундеслига
«Унион» обыграл «Айнтрахт» и ворвался в зону еврокубков
20:24 · Германия. Бундеслига
«Хоффенхайм» неожиданно не смог обыграть аутсайдера чемпионата Германии
20:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» — «РБ Лейпциг»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
18:03 · Германия. Бундеслига
«Матч ТВ» прервал трансляцию игры между «Баварией» и «Арминией»: «Спорт вне политики»
16:37 · Германия. Бундеслига
Спортдир «Боруссии» о трансфере Холанна: «Переговоры идут, есть дедлайн и отступные»
16:21 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Мы хотим стать чемпионами Германии»
16:03 · Германия. Бундеслига
«Арминия» — «Бавария»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:3
14:44 · Германия. Бундеслига
Кан: «Проведём уважительный диалог с Левандовски, но никому не позволим давить на нас»
13:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за восходящей звездой «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем