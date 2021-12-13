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​«Бавария» потеряла Мусиалу с переломом

13 Декабря 2021 • 19:08 Комментировать
Штуттгарт
...
Бавария
9.60 6.50 1.27
Через 23 ч. 7 мин.

18-летний атакующий хавбек Джамал Мусиала может больше не сыграть за «Баварию» в 2021 году. На официальном сайте клуба сообщается о том, что талантливый футболист получил перелом пястной кости.

«Ему наложили шину, и теоретически он может играть, но проблема в боли. Нам нужно подождать ещё несколько дней и сделать ещё один снимок. Затем решим, будет лечение консервативным или хирургическим», - сказал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в понедельник на пресс-конференции.

В 2021 году «Баварии» осталось сыграть против «Штуттгарта» (14 декабря) и «Вольфсбурга» (17 декабря).

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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ШТУТТГАРТ БАВАРИЯ
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14.12  20:30 Штуттгарт ... Бавария 9.60 6.50 1.27
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