​«Бавария» потеряла Мусиалу с переломом

18-летний атакующий хавбек Джамал Мусиала может больше не сыграть за «Баварию» в 2021 году. На официальном сайте клуба сообщается о том, что талантливый футболист получил перелом пястной кости.

«Ему наложили шину, и теоретически он может играть, но проблема в боли. Нам нужно подождать ещё несколько дней и сделать ещё один снимок. Затем решим, будет лечение консервативным или хирургическим», - сказал главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в понедельник на пресс-конференции.

В 2021 году «Баварии» осталось сыграть против «Штуттгарта» (14 декабря) и «Вольфсбурга» (17 декабря).