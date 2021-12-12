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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» рассмотрит вариант с покупкой Усмана Дембеле, если клуб покинет Коман слухи

12 Декабря 2021 • 21:18 Комментировать
Штуттгарт
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Бавария
9.60 6.50 1.27
14.12 20:30

Еще пару недель назад сообщалось, что вингер Кингсли Коман намерен покинуть «Баварию» следующим летом. Француз недоволен тем, что клуб отказывается значительно повышать ему зарплату, поэтому не спешит переподписывать свой контракт.

Таким образом, мюнхенцы уже начали искать футболисту возможную замену. Неожиданным инсайдом у себя в «Твиттере» поделился журналист Кристиан Фальк, который сообщил о заинтересованности немецкого гранда к проблемному Усману Дембеле из «Барселоны».

Согласно источнику, «Бавария» попытается переманить его к себе на правах свободного агента. Напомним, что Дембеле, по всей видимости, не продлит действующее соглашение с каталонцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Усман Дембеле
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ШТУТТГАРТ БАВАРИЯ
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