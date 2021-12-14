3+2: «Неблагодарный» Гнабри с Левандовски уничтожили оборону «Штуттгарта»

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» приехала в гости к «Штуттгарту» и сыграла в своё удовольствие. Казалось, что Серж Гнабри с Робертом Левандовски устроили соревнование, кто больше мячей наколотит. В итоге у первого, который раньше играл за швабов, три результативных удара, а у поляка - дубль, при этом он в концовке еще и в штангу попал.

Итог - 5:0, «Бавария» уже на девять очков оторвалась от «Боруссии» из Дортмунда.