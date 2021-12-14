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Чемпионат Германии. Бундеслига

3+2: «Неблагодарный» Гнабри с Левандовски уничтожили оборону «Штуттгарта»

14 Декабря 2021 • 22:22 Комментировать
Штуттгарт
0:5
Бавария
окончен

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» приехала в гости к «Штуттгарту» и сыграла  в своё удовольствие. Казалось, что Серж Гнабри с Робертом Левандовски устроили соревнование, кто больше мячей наколотит. В итоге у первого, который раньше играл за швабов, три результативных удара, а у поляка - дубль, при этом он в концовке еще и в штангу попал.

Итог - 5:0, «Бавария» уже на девять очков оторвалась от «Боруссии» из Дортмунда.

Протокол игры  
Штуттгарт 0:5 Бавария
    40' Гнабри Серж (0:1)
    53' Гнабри Серж (0:2)
    69' Левандовски Роберт (0:3)
    73' Левандовски Роберт (0:4)
    74' Гнабри Серж (0:5)
Мюллер Флориан Мавропанос Константинос Антон Вальдемар Кемпф Марк-Оливер Кулибали Танги   63' (Фюрих Крис (   63') Эндо Ватару Каразор Атакан   64' Мангаля Орель   75' (Фагир Вахид (   75') Ито Хироки Фёрстер Филипп   63' (Мвумпа Силас (   63') Мармуш Омар   84' (Alexis Tibidi (   84')
Запасные: Дидави Даниэль Штенцель Паскаль Шок Флориан Ахамада Науиру Климович Матео
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Зюле Никлас Эрнандес Люка Альфонсо Дэвис   55'   78' (Ричардс Омар (   78') Рока Марк   75' (Тильман Малик (   75') Мусиала Джамал Гнабри Серж   75' (Ньянзу Танги (   75') Мюллер Томас   78' (Кюизанс Микаэль (   78') Коман Кингсли   27' (Сане Лерой (   27') Левандовски Роберт
Запасные: Юпамекано Део Ульрайх Свен Фрюхтль Кристиан Сарр Буна
14 декабря. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штуттгарт Роберт Левандовски Серж Гнабри
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окончен Штуттгарт 0:5 Бавария 9.00 6.50 1.28
Идет 45 минута Майнц 2:0 Герта
Идет 45 минута Вольфсбург 1:1 Кёльн 2.10 3.60 3.40
Идет 45 минута Арминия 0:0 Бохум
15.12  20:30 Боруссия М ... Айнтрахт Фр 1.95 3.80 3.65
15.12  22:30 Аугсбург ... РБ Лейпциг
15.12  22:30 Боруссия Д ... Гройтер Фюрт 1.12 10.00 20.00
15.12  22:30 Байер Л ... Хоффенхайм 1.80 4.10 4.10
15.12  22:30 Унион Берлин ... Фрайбург
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