3+2: «Неблагодарный» Гнабри с Левандовски уничтожили оборону «Штуттгарта»

В 16-м туре чемпионата Германии «Бавария» приехала в гости к «Штуттгарту» и сыграла в своё удовольствие. Казалось, что Серж Гнабри с Робертом Левандовски устроили соревнование, кто больше мячей наколотит. В итоге у первого, который раньше играл за швабов, три результативных удара, а у поляка - дубль, при этом он в концовке еще и в штангу попал.
Итог - 5:0, «Бавария» уже на девять очков оторвалась от «Боруссии» из Дортмунда.
Протокол игры
|40' Гнабри Серж (0:1)
|53' Гнабри Серж (0:2)
|69' Левандовски Роберт (0:3)
|73' Левандовски Роберт (0:4)
|74' Гнабри Серж (0:5)
Мюллер Флориан • Мавропанос Константинос • Антон Вальдемар • Кемпф Марк-Оливер • Кулибали Танги 63' ( Фюрих Крис ( 63') • Эндо Ватару • Каразор Атакан • 64'Мангаля Орель 75' ( Фагир Вахид ( 75') • Ито Хироки • Фёрстер Филипп 63' ( Мвумпа Силас ( 63') • Мармуш Омар 84' ( Alexis Tibidi ( 84')
Запасные: Дидави Даниэль • Штенцель Паскаль • Шок Флориан • Ахамада Науиру • Климович Матео
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен • Зюле Никлас • Эрнандес Люка • Альфонсо Дэвис 55' 78' ( Ричардс Омар ( 78') • Рока Марк 75' ( Тильман Малик ( 75') • Мусиала Джамал • Гнабри Серж 75' ( Ньянзу Танги ( 75') • Мюллер Томас 78' ( Кюизанс Микаэль ( 78') • Коман Кингсли 27' ( Сане Лерой ( 27') • Левандовски Роберт
Запасные: Юпамекано Део • Ульрайх Свен • Фрюхтль Кристиан • Сарр Буна
14 декабря. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).