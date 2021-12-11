Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Перишич хочет вернуться обратно в «Баварию» слухи

11 Декабря 2021 • 20:08 Комментировать
Интер Милан
...
Кальяри
1.18 7.70 14.00
12.12 22:45

Судя по всему, полузащитник Иван Перишич все же не будет подписывать новый трудовой договор с миланским «Интером». При этом, клуб был готов удовлетворить требования футболиста, предоставив ему зарплату в шесть миллионов евро в год.

На Перишича рассчитывает и главный тренер команды Симоне Индзаги, но возможность вернуться в Бундеслигу пока привлекает игрока гораздо больше. Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, вингер хочет снова выступать за «Баварию» и уже контактировал с руководством мюнхенцев.

Более того, сделка может состояться в январе. Если же сторонам не удастся договориться, то Перишич переедет в Германию на правах свободного агента по окончании сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Иван Перишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН КАЛЬЯРИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Бавария 2:1 Майнц
окончен Бохум 1:1 Боруссия Д
окончен Фрайбург 1:2 Хоффенхайм
окончен РБ Лейпциг 4:1 Боруссия М
окончен Герта 2:0 Арминия
Идет 39 минута Вольфсбург 0:1 Штуттгарт
12.12  17:30 Гройтер Фюрт ... Унион Берлин 5 4.1 1.68
12.12  19:30 Айнтрахт Фр ... Байер Л 2.7 3.75 2.48
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
21:03 · Германия. Бундеслига
​Нагельсманн установил рекорд Бундеслиги
20:22 · Германия. Бундеслига
Непростая победа «Баварии» в игре против «Майнца» - видео видео
20:08 · Германия. Бундеслига
Перишич хочет вернуться обратно в «Баварию» слухи
19:30 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, почему в своё время отказался возглавлять «Реал»
19:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» одолела «Майнц», Тедеско начал в «РБ Лейпциге» с разгромной победы
17:03 · Германия. Бундеслига
«Бохум» - «Боруссия» Дортмунд - 1:1 (закончен)
17:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Майнц» - 2:1 (закончен)
16:26 · Германия. Бундеслига
Буньяку: «Нет сомнений, что Тедеско добьётся успеха в «РБ Лейпциге» эксклюзив
14:26 · Германия. Бундеслига
Стало известно, какую сумму придётся потратить на трансфер Холанна
10:48 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Левандовски по-прежнему голоден до голов»
10:34 · Германия. Бундеслига
«Бавария» выбрала между Левандовски и Холанном
00:28 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» дома оступился в матче с «Аугсбургом»
10 Декабря
21:20 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд уже нашла замену для Холанна слухи
19:38 · Германия. Бундеслига
​Райола объяснил, почему Погба не будет в Бундеслиге 2
17:18 · Германия. Бундеслига
​Райола объяснил, почему не относится к «Золотому мячу» серьёзно 2
Все новости
Рекомендуем