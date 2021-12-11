Судя по всему, полузащитник Иван Перишич все же не будет подписывать новый трудовой договор с миланским «Интером». При этом, клуб был готов удовлетворить требования футболиста, предоставив ему зарплату в шесть миллионов евро в год.

На Перишича рассчитывает и главный тренер команды Симоне Индзаги, но возможность вернуться в Бундеслигу пока привлекает игрока гораздо больше. Как сообщает итальянское издание Corriere dello Sport, вингер хочет снова выступать за «Баварию» и уже контактировал с руководством мюнхенцев.

Более того, сделка может состояться в январе. Если же сторонам не удастся договориться, то Перишич переедет в Германию на правах свободного агента по окончании сезона.