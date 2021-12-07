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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу – лучший игрок Серии А в ноябре

07 Декабря 2021 • 16:15 Комментировать
Интер Милан
...
Кальяри
1.18 7.40 15.00
12.12 22:45
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу был признан лучшим игроком итальянского чемпионата в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба Серии А.

В прошлом месяце Хакан Чалханоглу провёл в чемпионате Италии три матча. В них турецкий футболист записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Хакан Чалханоглу получит свою награду перед ближайшим матчем «Интера» в чемпионате Италии. В воскресенье, 12 декабря, команда Симоне Индзаги на своём поле сыграет против «Кальяри».

Напомним, что Хакан Чалханоглу минувшим летом перебрался в «Интер» из «Милана», попав в немилость к фанатам «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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