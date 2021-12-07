​Чалханоглу – лучший игрок Серии А в ноябре

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу был признан лучшим игроком итальянского чемпионата в ноябре. Об этом сообщила пресс-служба Серии А.

В прошлом месяце Хакан Чалханоглу провёл в чемпионате Италии три матча. В них турецкий футболист записал на свой счёт три гола и один результативный пас на партнёра.

Хакан Чалханоглу получит свою награду перед ближайшим матчем «Интера» в чемпионате Италии. В воскресенье, 12 декабря, команда Симоне Индзаги на своём поле сыграет против «Кальяри».

Напомним, что Хакан Чалханоглу минувшим летом перебрался в «Интер» из «Милана», попав в немилость к фанатам «россонери».