«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил Серию А

«Интер» с «Кальяри» играли в заключительном воскресном матче в Серии А. Чемпионы в отличной форме и просто разорвали оборону противника, создав моментов на матчи вперед.

Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти, а Алексис Санчес попал в перекладину. А что касается голов, Мартинес здорово замкнул навес на ближнюю штангу, Санчес расстрелял ворота в касание, Хакан Чалханоглу блеснул исполнительским мастерством, а также Мартинес, показалось, не без помощи игры рукой оформил дубль.

Победа 4:0, и «Интер» стал новым лидером Серии А.