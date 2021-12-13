Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил Серию А

13 Декабря 2021 • 00:43 Комментировать
Интер Милан
4:0
Кальяри
окончен

«Интер» с «Кальяри» играли в заключительном воскресном матче в Серии А. Чемпионы в отличной форме и просто разорвали оборону противника, создав моментов на матчи вперед.

Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти, а Алексис Санчес попал в перекладину. А что касается голов, Мартинес здорово замкнул навес на ближнюю штангу, Санчес расстрелял ворота в касание, Хакан Чалханоглу блеснул исполнительским мастерством, а также Мартинес, показалось, не без помощи игры рукой оформил дубль.

Победа 4:0, и «Интер» стал новым лидером Серии А.

Протокол игры  
Интер Милан 4:0 Кальяри
(1:0) Мартинес Лаутаро 29'    
(2:0) Санчес Алексис 50'    
(3:0) Чалханоглу Хакан 66'    
(4:0) Мартинес Лаутаро 68'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дюмфрис Дензел   72' (Сатриано Мартин (   72') Барелла Николо Брозович Марсело   72' (Димарко Федерико (   72') Чалханоглу Хакан   76' (Сенси Стефано (   76') Перишич Иван   82' (Mattia Zanotti (   82') Санчес Алексис Мартинес Лаутаро   33'   72' (Видаль Артуро (   72')
Запасные: Весино Матиас Гальярдини Роберто Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Коларов Александар Джеко Эдин
Краньо Алессио   43' Касерес Мартин   70' (Дзаппа Габриэле (   70') Годин Диего Карбони Андреа   82' (Оберт Адам (   82') Белланова Рауль Дейола Алессандро   76'   82' (Олива Кристиан (   82') Грасси Альберто   59' (Ликояннис Хараламбос (   59') Марин Рэзван Далберт Эстеван Кейта Бальде   71' (Паволетти Леонардо (   71') Педро Жоао
Запасные: Альтаре Джорджо Сетер Дамир Радунович Борис Перейро Гастон Арести Симоне
12 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Кальяри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН КАЛЬЯРИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Верона 1:2 Аталанта
окончен Сассуоло 2:1 Лацио
окончен Наполи 0:1 Эмполи
окончен Интер Милан 4:0 Кальяри
13.12  22:45 Рома ... Специя
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Декабря
00:43 · Италия. Серия А
«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил Серию А
00:34 · Италия. Серия А
«Не Миранчуком единым»: Ещё один игрок «Аталанты» недоволен своим положением в команде слухи
00:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен зимой распрощаться сразу с тремя полузащитниками слухи
12 Декабря
23:56 · Италия. Серия А
Журналист сообщил детали сделки между «ПСЖ» и «Ювентусом» по Икарди слухи
23:45 · Италия. Серия А
Спаллетти – о втором поражении «Наполи» кряду: «Игроки устали» 1
22:55 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Мне не нужен «Золотой мяч», чтобы доказать, что я лучший» 1
22:29 · Италия. Серия А
«Он может стать как Фергюсон»: Капелло предвидит Ибрагимовичу карьеру тренера 1
22:17 · Италия. Серия А
«Интер» Милан - «Кальяри» - 4:0 (закончен)
22:10 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Лацио» одновременно проиграли 3
20:41 · Италия. Серия А
Гасперини объяснил, почему Миранчук так мало играет
20:22 · Италия. Серия А
Воронин считает, что Кокорин ещё может реанимировать свою карьеру 1
19:54 · Италия. Серия А
Смородская: «Жаль, что в Италии не любят Миранчука»
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Эмполи» - 0:1 (закончен)
19:20 · Италия. Серия А
«Нельзя так издеваться»: Первый тренер Миранчука обратился к Гасперини
19:10 · Италия. Серия А
Гол Миранчука помог «Аталанте» переиграть «Верону»
Все новости
Рекомендуем