«Интер» разгромил «Кальяри» и возглавил Серию А

«Интер» с «Кальяри» играли в заключительном воскресном матче в Серии А. Чемпионы в отличной форме и просто разорвали оборону противника, создав моментов на матчи вперед.
Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти, а Алексис Санчес попал в перекладину. А что касается голов, Мартинес здорово замкнул навес на ближнюю штангу, Санчес расстрелял ворота в касание, Хакан Чалханоглу блеснул исполнительским мастерством, а также Мартинес, показалось, не без помощи игры рукой оформил дубль.
Победа 4:0, и «Интер» стал новым лидером Серии А.
Протокол игры
|Интер Милан
|4:0
|Кальяри
|(1:0) Мартинес Лаутаро 29'
|(2:0) Санчес Алексис 50'
|(3:0) Чалханоглу Хакан 66'
|(4:0) Мартинес Лаутаро 68'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дюмфрис Дензел 72' ( Сатриано Мартин ( 72') • Барелла Николо • Брозович Марсело 72' ( Димарко Федерико ( 72') • Чалханоглу Хакан 76' ( Сенси Стефано ( 76') • Перишич Иван 82' ( Mattia Zanotti ( 82') • Санчес Алексис • Мартинес Лаутаро 33' 72' ( Видаль Артуро ( 72')
Запасные: Весино Матиас • Гальярдини Роберто • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Коларов Александар • Джеко Эдин
Краньо Алессио • 43'Касерес Мартин 70' ( Дзаппа Габриэле ( 70') • Годин Диего • Карбони Андреа 82' ( Оберт Адам ( 82') • Белланова Рауль • Дейола Алессандро 76' 82' ( Олива Кристиан ( 82') • Грасси Альберто 59' ( Ликояннис Хараламбос ( 59') • Марин Рэзван • Далберт Эстеван • Кейта Бальде 71' ( Паволетти Леонардо ( 71') • Педро Жоао
Запасные: Альтаре Джорджо • Сетер Дамир • Радунович Борис • Перейро Гастон • Арести Симоне
12 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).