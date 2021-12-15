Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не устает штамповать гол за голом в нынешнем сезоне. На этот раз польский бомбардир дважды поразил ворота «Штуттгарта» (5:0) в поединке 16-го тура Бундеслиги.

Благодаря этим голами 33-летний поляк повторил достижение легендарного Герда Мюллера по количеству забитых мячей за календарный год в рамках Бундеслиги. В настоящий момент на счету Роберта 42 результативных выстрела.

Стоит отметить, что Герд установил свой рекорд в 1972 году.

Левандовски имеет шанс стать единоличным рекордсменом по этому показателю, если сумеет отличиться в предстоящей встрече с «Вольфсбургом».