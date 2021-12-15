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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

15 Декабря 2021 • 10:40 Комментировать
Штуттгарт
0:5
Бавария
окончен

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не устает штамповать гол за голом в нынешнем сезоне. На этот раз польский бомбардир дважды поразил ворота «Штуттгарта» (5:0) в поединке 16-го тура Бундеслиги.

Благодаря этим голами 33-летний поляк повторил достижение легендарного Герда Мюллера по количеству забитых мячей за календарный год в рамках Бундеслиги. В настоящий момент на счету Роберта 42 результативных выстрела.

Стоит отметить, что Герд установил свой рекорд в 1972 году.

Левандовски имеет шанс стать единоличным рекордсменом по этому показателю, если сумеет отличиться в предстоящей встрече с «Вольфсбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Герд Мюллер Роберт Левандовски
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