Вайденфеллер упрекнул «Баварию» за стиль ведения дел на трансферном рынке

Бывший голкипер «Боруссии» Дортмунд Роман Вайденфеллер раскритиковал руководство «Баварии» за ведение дел на трансферном рынке. В частности, он упрекнул мюнхенцев в привычке договариваться с футболистами без ведома их действующих команд.

«Они всегда контактировали с агентами за спиной у клубов и спрашивали, возможно ли осуществить переход», - прокомментировал Вайденфеллер в интервью для издания Bild.

Также он отметил, что «Бавария» наверняка уже предлагала форварду «шмелей» Эрлингу Холанну сотрудничество, несмотря на все отрицательные заявления в прессе.

«Все в руках Холанна. Ему решать, где строить свою дальнейшую карьеру», - подытожил эксперт.