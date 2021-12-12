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Вайденфеллер упрекнул «Баварию» за стиль ведения дел на трансферном рынке

12 Декабря 2021 • 18:44 Комментировать
Штуттгарт
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Бавария
9.60 6.50 1.27
14.12 20:30

Бывший голкипер «Боруссии» Дортмунд Роман Вайденфеллер раскритиковал руководство «Баварии» за ведение дел на трансферном рынке. В частности, он упрекнул мюнхенцев в привычке договариваться с футболистами без ведома их действующих команд.

«Они всегда контактировали с агентами за спиной у клубов и спрашивали, возможно ли осуществить переход», - прокомментировал Вайденфеллер в интервью для издания Bild.

Также он отметил, что «Бавария» наверняка уже предлагала форварду «шмелей» Эрлингу Холанну сотрудничество, несмотря на все отрицательные заявления в прессе.

«Все в руках Холанна. Ему решать, где строить свою дальнейшую карьеру», - подытожил эксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роман Вайденфеллер
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ШТУТТГАРТ БАВАРИЯ
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