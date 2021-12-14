Левандовски в одном голе от рекорда Роналду

Так и не получивший награду «Золотой мяч» по итогам 2021 года форвард «Баварии» Роберт Левандовски имеет шанс доказать всем, что именно он был сильнейшим футболистом на протяжении этих 12 месяцев.

И если нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси голы даются с большим трудом, то поляк их штампует и штампует. После дубля в ворота «Штуттгарта» в 16-м туре Бундеслиги Левандовски довел свой бомбардирский счет до 68 результативных ударов за год. Этот показатель лишь на единицу меньше рекордных 69 голов Криштиану Роналду, забитых в 2013 году в составе мадридского «Реала». При этом у Левандовски в запасе еще один матч.