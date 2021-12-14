Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски в одном голе от рекорда Роналду

14 Декабря 2021 • 23:11 Комментировать
Штуттгарт
0:5
Бавария
окончен

Так и не получивший награду «Золотой мяч» по итогам 2021 года форвард «Баварии» Роберт Левандовски имеет шанс доказать всем, что именно он был сильнейшим футболистом на протяжении этих 12 месяцев.

И если нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси голы даются с большим трудом, то поляк их штампует и штампует. После дубля в ворота «Штуттгарта» в 16-м туре Бундеслиги Левандовски довел свой бомбардирский счет до 68 результативных ударов за год. Этот показатель лишь на единицу меньше рекордных 69 голов Криштиану Роналду, забитых в 2013 году в составе мадридского «Реала». При этом у Левандовски в запасе еще один матч.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Штуттгарт 0:5 Бавария 9.00 6.50 1.28
Идет 49 минута Майнц 3:0 Герта
Идет 51 минута Вольфсбург 1:1 Кёльн 2.10 3.60 3.40
Идет 51 минута Арминия 1:0 Бохум
15.12  20:30 Боруссия М ... Айнтрахт Фр 1.95 3.80 3.65
15.12  22:30 Аугсбург ... РБ Лейпциг
15.12  22:30 Боруссия Д ... Гройтер Фюрт 1.12 10.00 20.00
15.12  22:30 Байер Л ... Хоффенхайм 1.80 4.10 4.10
15.12  22:30 Унион Берлин ... Фрайбург
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
23:16 · Германия. Бундеслига
Как «Бавария» издевалась над обороной «Штуттгарта» - видео
23:11 · Германия. Бундеслига
Левандовски в одном голе от рекорда Роналду
22:22 · Германия. Бундеслига
3+2: «Неблагодарный» Гнабри с Левандовски уничтожили оборону «Штуттгарта»
20:28 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» - «Бавария» - 0:5 (закончен) 2
11:54 · Германия. Бундеслига
​Тер Штеген может оказаться в «Баварии» слухи
10:23 · Германия. Бундеслига
Президент «Барселоны» обсудил с Райолой трансфер Холанна
09:17 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассказал, где может продолжить карьеру после «Баварии»
08:11 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нацелилась на восходящую звезду дортмундской «Боруссии»
13 Декабря
19:08 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» потеряла Мусиалу с переломом
13:19 · Германия. Бундеслига
Левандовски назвал свою цель на 2022 год
12:09 · Германия. Бундеслига
Левандовски назвал двух защитников, против которых ему было тяжелее всего играть
12 Декабря
21:31 · Германия. Бундеслига
«Байер» забил два мяча «Айнтрахту» и был разгромлен
21:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» рассмотрит вариант с покупкой Усмана Дембеле, если клуб покинет Коман слухи
18:44 · Германия. Бундеслига
Вайденфеллер упрекнул «Баварию» за стиль ведения дел на трансферном рынке
15:06 · Германия. Бундеслига
​Киммих всё-таки решил привиться от COVID-19
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: