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Райола подтвердил, что де Лихт мог оказаться в «Баварии»

11 Декабря 2021 • 22:58 Комментировать
Штуттгарт
...
Бавария
9.60 6.50 1.27
14.12 20:30

Футбольный агент Мино Райола рассказал, что пару лет назад сорвался трансфер его клиента, Маттайса де Лихта, в мюнхенскую «Баварию». По его словам, стороны уже находились на завершающих стадиях переговоров, но в последний момент сделка не состоялась.

В разговоре со Sport1 Райола признался, что он остался расстроен случившемся. Тогда де Лихт блистал в составе «Аякса», после чего было принято решение перебраться в итальянский «Ювентус».

С того момента голландский защитник провел 69 поединков за туринцев в Серии А, сумев даже отметиться шестью забитыми голами. К слову, недавно появилась информация, что футболист может переехать в английскую Премьер-лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Мино Райола Маттайс де Лихт
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ШТУТТГАРТ БАВАРИЯ
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