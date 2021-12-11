Райола подтвердил, что де Лихт мог оказаться в «Баварии»

Футбольный агент Мино Райола рассказал, что пару лет назад сорвался трансфер его клиента, Маттайса де Лихта, в мюнхенскую «Баварию». По его словам, стороны уже находились на завершающих стадиях переговоров, но в последний момент сделка не состоялась.

В разговоре со Sport1 Райола признался, что он остался расстроен случившемся. Тогда де Лихт блистал в составе «Аякса», после чего было принято решение перебраться в итальянский «Ювентус».

С того момента голландский защитник провел 69 поединков за туринцев в Серии А, сумев даже отметиться шестью забитыми голами. К слову, недавно появилась информация, что футболист может переехать в английскую Премьер-лигу.