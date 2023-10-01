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«Астон Вилла» претендует на игрока «Атлетико»

01 Октября 2023 • 21:35 Комментировать
Атлетико М
0:1
Кадис
1 1.35 X 5.20 2 9.60
1-й тайм

Вингер мадридского «Атлетико» Родриго Рикельме может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

23-летний футболист не имеет постоянной игровой практики в команде Диего Симеоне, поэтому, как предполагается, уже в следующем году может сменить клубную прописку. По информации журналиста Экрема Конура, за ситуацией внимательно следит английская «Астон Вилла», рассматривающая возможность подписания испанца в одно из двух предстоящих трансферных окон.

Родриго Рикельме принял участие в четырёх матчах «матрасников» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 млн евро.

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Атлетико Мадрид Астон Вилла Родриго Рикельме трансферы футбола - зима 2024
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