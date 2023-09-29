Симеоне: «Мы знали, что Лино сможет заменить Карраско»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне похвалил полузащитника команды Самуэля Лино. Аргентинский специалист отметил, что именно бразилец стал тем игроком, который заменил ушедшего летом Янника Карраско.

«Мы знали, что Лино сможет заменить Карраско. Мы счастливы иметь в составе такого игрока, как Самуэл. Лино – это футболист, который способен забивать и отдавать ассисты. Мы будем требовать от него, чтобы он больше забивал», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Лино в новом сезоне отметился двумя ассистами в чемпионате Испании в четырёх матчах. 23-летний бразилец проводит свою первую кампанию в составе «матрасников».