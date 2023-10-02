Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне объяснил успехи Сауля в нынешнем сезоне

02 Октября 2023 • 01:08 Комментировать
Атлетико М
3:2
Кадис
окончен

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об игре Сауля Ньигеса.

Испанский полузащитник нечасто появлялся в основном составе «матрасников» в прошлом сезоне, а на старте нынешней кампании вновь начал показывать впечатляющую игру. В настоящий момент Сауль лидирует в Ла Лиге по количеству результативных передач – четыре.

«Успехи Сауля – это награда за упорный труд и способность не сдаваться. Ему пришлось непросто в последние годы, и в «Челси» у него всё пошло совсем не так, как он хотел. После возвращения из Англии он стал играть реже, но никогда не переставал работать, сумел сохранить позитивный настрой – и вот мы видим результат», – заявил Симеоне в интервью после победы над «Кадисом» (3:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Сауль Ньигес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Алавес Алавес
Осасуна Осасуна
0
2
2.65 3.15 3.00
Видео
Окончен
Атлетико М Атлетико М
Кадис Кадис
3
2
1.39 5.20 8.20
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Валенсия Валенсия
3
0
2.28 3.30 3.50
Видео
02.10.23 в 22:00
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Сельта Сельта
2.70 3.25 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Октября
01:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» претендует на трёх дорогостоящих защитников слухи
01:08 · Испания. Ла Лига
Симеоне объяснил успехи Сауля в нынешнем сезоне
01 Октября
23:59 · Испания. Ла Лига
«Бетис» легко разгромил «Валенсию»
23:59 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» пропустил два гола, но обыграл «Кадис»
22:53 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» лишь в шестой раз в 21 веке пропустил два гола к 30-й минуте домашнего матча
22:45 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто вряд ли останется в «Барселоне» после завершения сезона слухи
22:11 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подпишет новый долгосрочный контракт с Ямалем, когда игроку исполнится 18
21:35 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на игрока «Атлетико»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2
19:32 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» в большинстве обыграла «Алавес»
17:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» задумал вернуть Кубо, блистающего в «Реал Сосьедаде»
17:08 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» забила три мяча за шесть минут, но упустила победу над «Гранадой»
15:57 · Испания. Ла Лига
​Хави выбрал гостевые стадионы с лучшей атмосферой
15:51 · Италия. Серия А
​«Почти идеально»: Хави отметил схему «Интера»
15:47 · Испания. Ла Лига
​Хави назвал самых сложных соперников
Все новости
Рекомендуем