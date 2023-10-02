Симеоне объяснил успехи Сауля в нынешнем сезоне

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что думает об игре Сауля Ньигеса.

Испанский полузащитник нечасто появлялся в основном составе «матрасников» в прошлом сезоне, а на старте нынешней кампании вновь начал показывать впечатляющую игру. В настоящий момент Сауль лидирует в Ла Лиге по количеству результативных передач – четыре.

«Успехи Сауля – это награда за упорный труд и способность не сдаваться. Ему пришлось непросто в последние годы, и в «Челси» у него всё пошло совсем не так, как он хотел. После возвращения из Англии он стал играть реже, но никогда не переставал работать, сумел сохранить позитивный настрой – и вот мы видим результат», – заявил Симеоне в интервью после победы над «Кадисом» (3:2).