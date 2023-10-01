«Атлетико» лишь в шестой раз в 21 веке пропустил два гола к 30-й минуте домашнего матча

Мадридский «Атлетико» неудачно начал поединок против «Кадиса».

Гости повели в счёте уже на 12-й минуте, а на 27-й удвоили своё преимущество во встрече с «матрасниками». По данным Opta, это лишь шестой случай с начала текущего века, когда «Атлетико» пропустил дважды за первые полчаса домашнего матча Ла Лиги. Впрочем, до перерыва коллективу Диего Симеоне удалось отыграть один мяч.

В случае поражения в сегодняшней игре «Атлетико» упустит возможность занять место в четвёрке лидеров турнирной таблицы чемпионата Испании. Следить за ходом матча можно на сайте LiveResult.ru, где проходит текстовая трансляция.