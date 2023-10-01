«Атлетико» пропустил два гола, но обыграл «Кадис»

В восьмом туре чемпионата Испании «Атлетико» был на голову сильнее «Кадиса», но заиграл, только пропустив два гола. Правда, в самом дебюте Антуан Гризманн с 12 метров запустил мяч в штангу, а в следующей атаке его удар был парирован. На 12-й минуте прострел Кристофера Рамоса замкнул Лукас Пирес. Фали Хименес минимально не попал по воротам, пробивая со своей половины поля. А вот Рохер Марти после выноса от своего голкипера с линии штрафной перебросил Яна Облака - 0:2. «Матрасники» отыграли один гол после подачи Сесара Аспиликуэты на голову Анхеля Корреа. После перерыва Маркос Льоренте не смог пробить голкипера, а Науэль Молина с острого угла вколотил мяч в сетку - 2:2. В середине тайма Корреа в касание замкнул прострел и вывел хозяев вперед. Под конец у мадридцев было больше шансов. В итоге 3:2, команда Диего Симеоне с 16 очками вышла на четвертое место. Противник - 11-й с 9 баллами.