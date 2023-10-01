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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» пропустил два гола, но обыграл «Кадис»

01 Октября 2023 • 23:59 Комментировать
Атлетико М
3:2
Кадис
окончен

В восьмом туре чемпионата Испании «Атлетико» был на голову сильнее «Кадиса», но заиграл, только пропустив два гола. Правда, в самом дебюте Антуан Гризманн с 12 метров запустил мяч в штангу, а в следующей атаке его удар был парирован.  На 12-й минуте прострел Кристофера Рамоса замкнул Лукас Пирес. Фали Хименес минимально не попал по воротам, пробивая со своей половины поля. А вот Рохер Марти после выноса от своего голкипера с линии штрафной перебросил Яна Облака - 0:2. «Матрасники» отыграли один гол после подачи Сесара Аспиликуэты на голову Анхеля Корреа. После перерыва Маркос Льоренте не смог пробить голкипера, а Науэль Молина с острого угла вколотил мяч в сетку - 2:2. В середине тайма Корреа в касание замкнул прострел и вывел хозяев вперед. Под конец у мадридцев было больше шансов. В итоге 3:2, команда Диего Симеоне с 16 очками вышла на четвертое место. Противник - 11-й с 9 баллами.

Протокол игры  
Атлетико М3:2Кадис
  12'Пирес Лукас (0:1)
  27'Рохер Марти (0:2)
(1:2) Корреа Анхель32'  
(2:2) Молина Науэль46'  
(3:2) Корреа Анхель66'  
Облак ЯнАспиликуэта Сесар 81' (Галан Хави ( 81') Витсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльЛьоренте Маркос 61' (Хименес Хосе ( 61') Коке Хорхе  12' 61' (Де Пауль Родриго ( 61') Ньигес СаульРикельме Родриго 61' (Лино Сэмуел ( 61') Корреа АнхельГризманн Антуан
Запасные: Костис ИлиасХисмера АйторГрбич ИвоЭль Жебари СалимГомис Антонио
Ледесма ХеремиасМере Хорхе 70' (Макси Гомес ( 70') Хименес Фали 35' (Мбайе Мамаду ( 35') Эрнандес Хави VСальдуа Хосеба 62' (Карселен Исаак ( 62') Пирес ЛукасКуаме Роминигуе  90'Алькарас Рубен 46' (Алехо Иван ( 46') Собрино Рубен  90'Рохер Марти  39' 46' (Эскаланте Гонсало ( 46') Рамос Кристофер
Запасные: Негредо АльвароХиль ДавидАлекс ФернандесГвардиола СерхиМачис ДарвинМари ХосеНаварро Роберто
01 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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