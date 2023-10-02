Облак провёл 400-й матч за «Атлетико»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак достиг отметки в 400 матчей за клуб.

Юбилейной для словенца стала воскресная встреча Ла Лиги против «Кадиса». Облаку не удалось сохранить ворота в неприкосновенности, что, впрочем, не помешало команде Диего Симеоне одержать волевую победу со счётом 3:2.

Ян Облак пополнил ряды «Атлетико» в июле 2014 года, перебравшись из португальской «Бенфики». В 400 матчах в цветах «матрасников» 30-летний вратарь пропустил 308 голов и 194 раза сыграл «на ноль».

4 октября мадридцы примут в родных стенах нидерландский «Фейеноорд» в поединке Лиги чемпионов.