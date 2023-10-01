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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

01 Октября 2023 • 21:30 Комментировать
Атлетико М
0:1
Кадис
1 1.35 X 5.20 2 9.60
1-й тайм

В рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Кадиса».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М0:1Кадис
 12'Пирес Лукас (0:1)
Облак ЯнАспиликуэта СесарВитсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльЛьоренте МаркосКоке Хорхе  12'Ньигес СаульРикельме РодригоКорреа АнхельГризманн Антуан
Запасные: Де Пауль РодригоКостис ИлиасХисмера АйторЛино СэмуелГрбич ИвоЭль Жебари СалимГалан ХавиХименес ХосеГомис Антонио
Ледесма ХеремиасМере ХорхеХименес ФалиЭрнандес Хави VСальдуа ХосебаПирес ЛукасКуаме РоминигуеАлькарас РубенСобрино РубенРохер МартиРамос Кристофер
Запасные: Макси ГомесНегредо АльвароКарселен ИсаакХиль ДавидМбайе МамадуАлекс ФернандесАлехо ИванГвардиола СерхиЭскаланте ГонсалоМачис ДарвинМари ХосеНаварро Роберто
01 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
Текстовая трансляция 

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АТЛЕТИКО М КАДИС
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Атлетико М Атлетико М
Кадис Кадис
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