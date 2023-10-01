«Атлетико» - «Кадис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Кадиса».
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Видеотрансляция матча Атлетико М - Кадис
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Протокол игры
|12'Пирес Лукас (0:1)
Ледесма Херемиас•Мере Хорхе•Хименес Фали•Эрнандес Хави V•Сальдуа Хосеба•Пирес Лукас•Куаме Роминигуе•Алькарас Рубен•Собрино Рубен•Рохер Марти•Рамос Кристофер
01 октября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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