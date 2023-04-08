Наставник бирмингемской «Астон Виллы» Унаи Эмери, судя по всему, потерял веру в центрального полузащитника своей команды Леандера Дендонкера. По информации Football Insider, испанский специалист уже разрешил бельгийскому хавбеку искать новую команду.

Напомним, что Дендонкер стал игроком «Астон Виллы» в конце прошлого летнего трансферного окна, однако тогда у руля «вилланов» находился другой специалист – Стивен Джеррард. И при Эмери бельгиец играет не столь регулярно, как ему хотелось бы.

В текущем сезоне у Дендонкера в активе 15 матчей в рамках Премьер-лиги, в которых ему не удалось ни разу забить или отметиться ассистом.