Себальос готов выслушать предложения из АПЛ, «Астон Вилла» проявляет интерес

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал два года в аренде за лондонский «Арсенал». По информации от издания Estadio Deportivo, испанец готов выслушать предложения от команд из туманного альбиона.

Напомним, в конце сезона Себальос может стать свободным агентом, так как у футболиста заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Футболист хотел бы остаться в «королевском клубе», но руководство пока не предлагает ему продление сотрудничества.

Себальос также может вернуться в «Бетис», но не исключено, что хавбек в следующем сезоне окажется в Премьер-лиге.