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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Себальос готов выслушать предложения из АПЛ, «Астон Вилла» проявляет интерес

06 Апреля 2023 • 15:34 Комментировать (2)
Астон Вилла
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Ноттингем Форест
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08.04 17:00

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал два года в аренде за лондонский «Арсенал». По информации от издания Estadio Deportivo, испанец готов выслушать предложения от команд из туманного альбиона.

Напомним, в конце сезона Себальос может стать свободным агентом, так как у футболиста заканчивается контракт с мадридским «Реалом». Футболист хотел бы остаться в «королевском клубе», но руководство пока не предлагает ему продление сотрудничества.

Себальос также может вернуться в «Бетис», но не исключено, что хавбек в следующем сезоне окажется в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дани Себальос Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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NOBODY
06 Апреля 2023 в 16:54
на хрен его - вчерашний матч показал....Вышел на замену - одни потери, и дибильная улыбка на лице - это что за отношение к клубу и игре????
Zed2891
06 Апреля 2023 в 15:39
Это кривоногое убожество опять хочет в АПЛ, сомневаюсь, что кто-то захочет это дерево в команду, это же испанский Рома Зобнин.
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