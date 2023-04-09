Стив Купер: «Ещё один разочаровывающий день»

В тридцатом туре АПЛ «Ноттингем Форест» съездил в Бирмингем, где благополучно проиграл «Астон Вилле». Наставник «лесников» Стив Купер расстроен неудачей, он считает, что его команде дорого стоил первый гол соперника.

- Первый гол обошелся нам очень дорого. «Вилла» владела мячом и территорией, но не создавала частые моменты. А второй гол стал результатом численного меньшинства из-за травм. Еще один разочаровывающий день, - цитирует слова Купера BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет в домашних условиях «Манчестер Юнайтед».