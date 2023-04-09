Уоткинс: «Эмери советует мне быть терпеливым»

В матче тридцатого тура «Астон Вилла» обыграла «Ноттингем Форест», забив тому два безответных мяча. Команда Унаи Эмери поднялась уже на шестое место в турнирной таблице, и автор одного из голов Олли Уоткинс считает, что испанский специалист помог ему сильно прибавить в эффективности.

- Он советует мне быть терпеливым. Он очень внимателен к деталям. Другие игроки действительно стараются сейчас больше пасовать на меня, а я стараюсь находиться в нужных игровых зонах. И все получается, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

Унаи Эмери возглавил «Астон Виллу» после того, как клуб уволил Стивена Джеррарда.