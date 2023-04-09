Уоткинс: «Я много работал над собой»

В матче тридцатого тура английского чемпионата «Астон Вилла» снова выиграла, на сей раз у «Ноттингем Форест». А Олли Уоткинс снова забил - уже в третьем матче кряду. После матча он прокомментировал его события и поведал о своем игровом прогрессе.

- Думаю, наши успехи показывают, как быстро мы развиваемся. Я сам много работал над завершением атак, и сильно отличаюсь от того, что был год назад. Теперь я счастлив, что моя работа конвертируется забитые голы, - цитирует слова Уоткинса BBC Sport.

С двенадцатью голами Уоткинс поднялся на шестую строчку в списке бомбардиров английского чемпионата.