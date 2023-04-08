«Астон Вилла» не проигрывает семь матчей после поражения от «Арсенала»

Бирмингемская «Астон Вилла» сегодня одержала очередную победу в рамках Английской премьер-лиги – подопечные Унаи Эмери уверенно обыграли «Ноттингем Форест», 2:0.

Как оказалось, эта победа стала седьмым матчем без поражений для «вилланов» после того, как 18 февраля они уступили «Арсеналу» дома – 2:4. Тот героический матч помнят все болельщики «канониров», «Арсеналу» благодаря фантастическому удару Жоржиньо удалось вырвать победу в компенсированное время. После той игры подопечные Эмери победили в шести матчах, а ещё один раз сыграли вничью.

Успехи «Астон Виллы» заметно отразились в турнирной таблице АПЛ – на данный момент бирмингемцы взлетели на шестое место и вполне могут попасть в еврокубки уже после первого неполного сезона Эмери в команде.