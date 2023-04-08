«Астон Вилла» разобралась с «Ноттингем Форест»

Набравшая ход «Астон Вилла» играла дома против «Ноттингем Форест» в матче 30-го тура Премьер-лиги. «Лесники» неважно выглядели в очередном поединке и обнаружили себя уже в зоне вылета. Решающим в этом поединке стал гол Бертрана Траоре на 48-й минуте - 1:0. На 90-й минуте Олли Уоткинс поставил точку, забив второй мяч.
Бирмингемцы идут шестыми, соперник - 18-й.
Протокол игры
|(1:0) Траоре Бертран48'
Мартинес Эмилиано•Янг Эшли•Конса Эзри• 85'Мингс Тайрон•Морено Алекс• 35'Рамси Джакоб•Макгинн Джон•Соарес Дуглас•Буэндия Эмилиано75' (Дендонкер Леандер (75') •Бэйли Леон28' (Траоре Бертран (28') •Уоткинс Олли
Навас Кейлор•Уорролл Джо65' (Авонийи Тайво (65') • 85'Фелипе Аугусто IV•Ньякат Мусса•Уильямс Неко•Тоффоло Харри•Шелви Джонджо 36'65' (Мангаля Орель (65') • 90'Куяте Шейху32' (Фройлер Ремо (32') •Гиббс-Уайт Морган•Данило Ларанжера79' (Айю Андре (79') •Джонсон Бреннан
08 апреля. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
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