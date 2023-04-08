«Астон Вилла» разобралась с «Ноттингем Форест»

Набравшая ход «Астон Вилла» играла дома против «Ноттингем Форест» в матче 30-го тура Премьер-лиги. «Лесники» неважно выглядели в очередном поединке и обнаружили себя уже в зоне вылета. Решающим в этом поединке стал гол Бертрана Траоре на 48-й минуте - 1:0. На 90-й минуте Олли Уоткинс поставил точку, забив второй мяч.

Бирмингемцы идут шестыми, соперник - 18-й.