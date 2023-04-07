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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Уоткинс ведёт переговоры с «Астон Виллой» по новому контракту

07 Апреля 2023 • 11:16 Комментировать
Астон Вилла
...
Ноттингем Форест
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08.04 17:00

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс ведёт переговоры с руководством своего клуба по поводу нового контракта. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Том Колломосс.

Отметим, что нынешнее соглашение Уоткинса с «Астон Виллой» истекает летом 2025 года. Руководство впечатлено игрой 27-летнего форварда и хочет продлить с ним контракт на более длительный срок.

Напомним, в нынешнем сезоне Уоткинс забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в Английской премьер-лиге. За «Астон Виллу» футболист выступает с лета 2020 года и с тех пор стабильно забивал за сезон минимум 10 голов в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Олли Уоткинс
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