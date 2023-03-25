Ротань - о Мудрике: «Через несколько месяцев он выйдет на ведущие роли в АПЛ»

Главный тренер сборной Украины Руслан Ротань выразил слова похвалы игроку своей команды Михаилу Мудрику. Прошедшей зимой украинский вингер перебрался в «Челси» из донецкого «Шахтёра», однако пока его игру за «синих» успешной назвать никак нельзя – молодой футболист периодически остаётся в запасе, а из результативных действий у него лишь один ассист.

«Мудрик – талант, ему только предстоит раскрыть весь свой потенциал. Я уверен, что после нескольких месяцев он выйдет на ведущие роли в АПЛ», - цитирует Ротаня официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборные Англии и Украины встретятся в рамках квалификации на Евро-2024 в Лондоне на арене «Уэмбли» 26 марта.