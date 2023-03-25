Мудрик: «Мы отправимся на «Уэмбли», чтобы победить»

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящей игры против Англии, которая состоится на «Уэмбли» в рамках отборочного матча к чемпионату Европы 2024 года.

«Мы отправимся на «Уэмбли» на просто на очередной матч, мы хотим победить. Если ты хочешь взять три очка, тебе нужно постараться. Если ты приедешь за ничьёй, победить тебе будет сложно», – заявил Мудрик в интервью Sky Sports.

Напомним, с января сам Мудрик живёт и выступает в Англии в составе лондонского «Челси». Украинец успел записать на свой счёт одну результативную передачу в Премьер-лиге к сегодняшнему дню.