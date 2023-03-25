Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мудрик: «Мы отправимся на «Уэмбли», чтобы победить»

25 Марта 2023 • 12:40 Комментировать
Англия
...
Украина
1 1.25 X 5.60 2 12.00
26.03 19:00

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик поделился ожиданиями от предстоящей игры против Англии, которая состоится на «Уэмбли» в рамках отборочного матча к чемпионату Европы 2024 года.

«Мы отправимся на «Уэмбли» на просто на очередной матч, мы хотим победить. Если ты хочешь взять три очка, тебе нужно постараться. Если ты приедешь за ничьёй, победить тебе будет сложно», – заявил Мудрик в интервью Sky Sports.

Напомним, с января сам Мудрик живёт и выступает в Англии в составе лондонского «Челси». Украинец успел записать на свой счёт одну результативную передачу в Премьер-лиге к сегодняшнему дню.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Сборная Украины Михаил Мудрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНГЛИЯ УКРАИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
13:21 · Англия. Премьер-лига
Ибрагимович - о Конте: «Иногда приходится платить за то, что остаёшься собой»
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется Рабио
13:01 · Англия. Премьер-лига
Назван тренер, который может заменить Конте в «Тоттенхэме»
12:53 · Англия. Премьер-лига
Андрей Сантос назвал своего любимого игрока в «Челси»
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится летом купить чемпиона мира
12:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» усердно работает, чтобы вернуть Холанна в строй к матчу с «Ливерпулем»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Мудрик: «Мы отправимся на «Уэмбли», чтобы победить»
12:30 · Англия. Премьер-лига
Каземиро высказался о расизме в адрес Винисиуса
12:01 · Англия. Премьер-лига
Мудрик: «Восхищаюсь тем, чего добился Кейн»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Мудрик: «Часто шутим с Зинченко по поводу того, какого цвета Лондон»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» решил продать семерых футболистов 1
11:42 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн готов стать новым тренером «Тоттенхэма»
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» и «Ньюкасл» поспорят за 19-летнего бразильца
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл усиление в Нидерландах
10:55 · Англия. Премьер-лига
Зинченко: «К сожалению, Мудрик не стал игроком «Арсенала», но это жизнь»
Все новости
Рекомендуем