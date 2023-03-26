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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тренер сборной Англии прокомментировал травму Риса Джеймса

26 Марта 2023 • 13:06 Комментировать
Англия
...
Украина
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Через 5 ч. 40 мин.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о травме защитника Риса Джеймса.

«У него рецидив травмы, из-за которой он пропустил чемпионат мира. Такое иногда случается, но игрок чувствует себя хорошо. Он очень важен для своего клуба, поэтому мы должны быть аккуратнее», — приводит слова Саутгейта Goal.

В текущем сезоне 23-летний защитник «Челси» принял участие в 12 матчах Английской премьер-лиги, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Сегодня, 26 марта, сборная Англии примет на своем поле сборную Украины в рамках второго тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Гарет Саутгейт Рис Джеймс
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АНГЛИЯ УКРАИНА
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