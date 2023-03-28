Саутгейт рассказал, планирует ли вызывать Балогуна в сборную Англии

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями о нападающем Фоларине Балогуне.

Форвард «Арсенала», выступающий на правах аренды за французский «Реймс», проводит очень успешный сезон – в его активе 17 голов в 27 матчах Лиги 1. 21-летний англичанин американского происхождения пока не решил, какую сборную будет представлять на взрослом уровне.

«Мы не можем вызывать кого-то только для того, чтобы он не смог играть за другую сборную. Игрок должен сделать выбор своим сердцем. У него ещё не было опыта игры в Премьер-лиге, где выступают другие достойные кандидаты», – цитирует TMW Саутгейта.