Сборная Англии мощно начала отбор на Евро-2024: вслед за Италией повержена Украина

Сборные Англии и Украины сыграли в рамках квалификационного турнира на Евро-2024. Матч отбора к чемпионату Европы состоялся 26 марта на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Сборная Украины начала квалификацию на Евро-2024 сложнейшим выездом на «Уэмбли». Англичане в первом туре разобрались с итальянцами и принимали гостей в хорошем расположении духа. Вот только перенести на поле своё настроение не сумели. Кейн, Сака, Беллингем и Хендерсон отлично контролировали мяч, но не матч. По владению 65 на 35, а по ударам в сторону ворот 1:1. Вот такими скучными получились первые 35 минут.

Руслан Ротань, кстати, сумел собрать очень боеспособный состав. Тут и Мудрик, и Малиновский, и Зинченко с Яремчуком. Первый удар в матче нанёс как раз Роман, знатно отыгравший в прессинге у чужой штрафной площади. Но опасным этот выстрел не получился, как и все другие атаки украинской сборной в первом тайме.

А вот англичане всё-таки проснулись перед перерывом и счёт открыли. А через три минуты и увеличили превосходство. Для начала Сака с правого фланга подал на дальний край вратарской, откуда Гарри Кейн ловко пробил из-под Караваева – 1:0. А в следующей же атаки Букайо Сака уже сверкнул сам. Начал рейд с правого фланга, обошёл Матвиенко, после чего пальнул аккурат в дальнюю «девятку» - 2:0.

Англия сверкнула двумя голами за три минуты и вновь включила режим «экономии». Второй тайм повторял сценарий первого, на поле ничего особого не происходило, но теперь хозяев это всецело устраивало. Сборная Украина даже близка к ответному голу не была. Тяжело отыграться, когда нет атак и ударов в створ ворот. Сака же продолжал терроризировать соперника. Посадил на карточку Малиновского, заработал опаснейший штрафной удар, но сам же неудачно его исполнил.

За десять минут до конца матча Саутгейт устроил дебют Айвену Тоуни, выпустив форварда вместо Гарри Кейна. Кстати, это замена стала первой для сборной Англии. В остальном без неожиданностей, «три льва» уверенно переиграли команду Украины и укрепились на первой строчке в группе С отборочного турнира к Евро-2024.