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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Англии мощно начала отбор на Евро-2024: вслед за Италией повержена Украина

26 Марта 2023 • 20:56 Комментировать (2)
Англия
2:0
Украина
окончен

Сборные Англии и Украины сыграли в рамках квалификационного турнира на Евро-2024. Матч отбора к чемпионату Европы состоялся 26 марта на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Протокол игры  
Англия2:0Украина
(1:0) Кейн Гарри37'  
(2:0) Сака Букайо40'  
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс ДжонМагуайр ГарриЧилуэлл БенХендерсон ДжорданРайс ДекланБеллингем Джуд 86' (Галлахер Конор ( 86') Сака БукайоКейн Гарри 81' (Тони Айвен ( 81') Мэддисон Джеймс 85' (Грилиш Джек ( 85')
Запасные: Гехи МаркФиллипс КэлвинРамсдейл АаронДайер ЭрикТриппьер КиранФорстер Фрейзер
Трубин АнатолийКараваев Александр 61' (Буяльский Виталий ( 61') Сваток АлександрМатвиенко НиколайМиколенко Виталий 62' (Соболь Эдуард ( 62') Степаненко Тарас 90' (Коноплянка Евгений ( 90') Зинченко АлександрМалиновский Руслан  69'Судаков ГеоргийМудрик Михаил 61' (Цыганков Виктор ( 61') Яремчук Роман 74' (Довбик Артём ( 74')
Запасные: Бондаренко АртёмСидорчук СергейШевченко НикитаМирошниченко ДенисПихалёнок АлександрЛунин АндрейСарапий Эдуард
26 марта. Стадион "Уэмбли" (Лондон).

 

Сборная Украины начала квалификацию на Евро-2024 сложнейшим выездом на «Уэмбли». Англичане в первом туре разобрались с итальянцами и принимали гостей в хорошем расположении духа. Вот только перенести на поле своё настроение не сумели. Кейн, Сака, Беллингем и Хендерсон отлично контролировали мяч, но не матч. По владению 65 на 35, а по ударам в сторону ворот 1:1. Вот такими скучными получились первые 35 минут.

Руслан Ротань, кстати, сумел собрать очень боеспособный состав. Тут и Мудрик, и Малиновский, и Зинченко с Яремчуком. Первый удар в матче нанёс как раз Роман, знатно отыгравший в прессинге у чужой штрафной площади. Но опасным этот выстрел не получился, как и все другие атаки украинской сборной в первом тайме.

А вот англичане всё-таки проснулись перед перерывом и счёт открыли. А через три минуты и увеличили превосходство. Для начала Сака с правого фланга подал на дальний край вратарской, откуда Гарри Кейн ловко пробил из-под Караваева – 1:0. А в следующей же атаки Букайо Сака уже сверкнул сам. Начал рейд с правого фланга, обошёл Матвиенко, после чего пальнул аккурат в дальнюю «девятку» - 2:0.

Англия сверкнула двумя голами за три минуты и вновь включила режим «экономии». Второй тайм повторял сценарий первого, на поле ничего особого не происходило, но теперь хозяев это всецело устраивало. Сборная Украина даже близка к ответному голу не была. Тяжело отыграться, когда нет атак и ударов в створ ворот. Сака же продолжал терроризировать соперника. Посадил на карточку Малиновского, заработал опаснейший штрафной удар, но сам же неудачно его исполнил.

За десять минут до конца матча Саутгейт устроил дебют Айвену Тоуни, выпустив форварда вместо Гарри Кейна. Кстати, это замена стала первой для сборной Англии. В остальном без неожиданностей, «три льва» уверенно переиграли команду Украины и укрепились на первой строчке в группе С отборочного турнира к Евро-2024.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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redwhite1959
26 Марта 2023 в 21:25
ОЧЕНЬ уверенная победа англичан! Конечно - стратегия и тактика на игру важны, но в конечном итоге на поле ВСЁ решает мастерство игроков! У англичан в составе сплошь и рядом высококлассные футболисты. А Райс, Беллингэм, Кейн, Сака и Мэддисон - "звёзды" мирового и европейского уровня! После увиденных мной квалификационных матчей Франция и Англия оставляют самое сильное впечатление!
CELTIC FROST
26 Марта 2023 в 21:14
ну. тут в исходе сомневаться особо не приходилось.
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