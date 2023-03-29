Кейн: «Я никогда и не думал, что стану рекордсменом»

Нападающий английской сборной Гарри Кейн недавно стал единоличным рекордсменом команды по количеству забитых голов за все время выступлений в ее составе. Но, как пояснил сам Гарри, ранее он не планировал устанавливать такой рекорд, хотя и мечтал о выступлениях за сборную.

- Я очень люблю и горжусь Англией. Мне трудно себе представить что я - первый среди всех, кто когда-либо играл за сборную Англии. Я мечтал выступать за сборную, забивать за сборную, но о рекорде и не помышлял, - цитирует слова нападающего BBC Sport.

Напомним, что Гарри Кейн выступает за сборную Англии с 2015 года.