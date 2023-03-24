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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сборная Украины обыграла клуб АПЛ «Брентфорд»

24 Марта 2023 • 20:28 Комментировать
Англия
...
Украина
1 1.27 X 5.50 2 12.00
26.03 19:00

Национальная сборная Украины в товарищеском матче одержала победу над клубом Английской премьер-лиги «Брентфорд» со счётом 2:0. Авторами голов стали Александр Сваток и Георгий Судаков. Англичане выпустили на футбольное поле дублирующий состав.

В данный момент английский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице национального чемпионата и имеет равно количество очков с расположившимся на шестой строчке «Ливерпулем» (42 балла).

Украинской команде 26 марта предстоит провести первый матч отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года на выезде против сборной Англии. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Украины Товарищеский Матч Брентфорд Александр Сваток Георгий Судаков
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АНГЛИЯ УКРАИНА
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