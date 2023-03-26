Сборная Англии объявила состав на матч с Украиной

В воскресенье вечером во втором туре отбора на чемпионат Европы будут играть сборные Англии и Украины. Наставник «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение включить в стартовый состав своей команды таких игроков:

Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Беллингем, Райс, Сака, Мэддисон, Кейн.

Отметим, что в первом туре сборная Англии обыграла Италию на выезде со счётом 2:1.

Матч между сборными Англии и Украины на «Уэмбли» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции.