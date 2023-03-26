Мэддисон впервые выйдет в основе сборной Англии

В воскресенье вечером сборные Англии и Украины проведут матч в рамках второго тура отбора на Евро-2024. Как стало известно Sky Sports, в основном составе «трёх львов» должен выйти полузащитник Джеймс Мэддисон, который на клубном уровне представляет «Лестер».

Ранее Джеймс Мэддисон лишь однажды сыграл за сборную Англии. В ноябре 2019 года полузащитник вышел на замену и отыграл чуть более получаса в отборочном матче против Черногории, который завершился на «Уэмбли» со счётом 7:0.

Матч Англия – Украина стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.