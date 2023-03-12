Исак: «Люблю свободное пространство»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сумел одержать победу в игре с «Вулверхэмптоном», «сороки» забили дважды, на что «волки» смогли огрызнуться лишь один раз. Первый гол своей команды забил Александер Исак, который прокомментировал итоги матча:

- Было много пространства, а мне нравится использовать его. В первом тайме мы могли забить три или четыре мяча. К счастью, в итоге для победы хватило и двух голов, - заявил Исак в интервью Sky Sports.

В следующем туре английского чемпионата «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», это будет 17 марта.