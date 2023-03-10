«Ньюкасл» близок к продлению контракта с Гимараэсом, на которого претендуют «Реал» и «Челси»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс в ближайшее время может подписать новый контракт со своим клубом.

25-летний бразилец показывает впечатляющую игру в составе «сорок», благодаря чему ещё с прошлого года считается целью различных грандов европейского футбола. Недавно СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны мадридского «Реала» и «Челси», однако «Ньюкасл» не намерен расставаться со своей звездой: по информации инсайдера Николо Скиры, стороны близки к продлению контракта до 2028 года. Зарплата игрока, как отмечает источник, будет увеличена до 6-7 млн евро в год.

Бруно Гимараэс провёл 26 матчей за «Ньюкасл» в текущем сезоне, отметившись четырьмя голами и тремя ассистами.