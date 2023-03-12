Триппьер: «Исак сыграл невероятно»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сумел одержать победу в игре с «Вулверхэмптоном», «сороки» забили дважды, на что «волки» смогли огрызнуться лишь один раз. Итогами игры очень доволен капитан «Ньюкасла» Киран Триппьер, особенно ему понравилась игра автора первого гола - Александера Исака.

- Приятно добыть такую победу. Последние несколько недель были непростыми. И мы понимали, что выиграть надо обязательно. К счастью, у нас есть Исак, он сыграл просто невероятно в этот раз, - цитирует слова Триппьера Sky Sports.

В следующем туре АПЛ «Ньюкасл» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест», это будет 17 марта.