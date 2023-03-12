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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лопетеги: «Проиграли очень сильной команде»

12 Марта 2023 • 23:05 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Вулверхэмптон
окончен

В матче двадцать седьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сумел одержать победу в игре с «Вулверхэмптоном», «сороки» забили дважды, на что «волки» смогли огрызнуться лишь один раз. Наставник «Вулверхэмптона», испанский специалист Хулен Лопетеги, рассказал о своем видении матча.

- В первом тайме они сработали лучше нас. Но мы могли заработать пенальти. Нам не повезло с судейством. Не повезло в игре с «Ливерпулем», не повезло и сейчас. Во второй половине встречи удалось прибавить. Жаль, что не оставалось замен после того, как они забили. Тем не менее, проиграли очень сильной команде, - заявил Лопетеги в интервью Sky Sports. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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