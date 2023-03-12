Капитан «Ньюкасла»: «Да, мы хотим в Лигу чемпионов»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сумел одержать победу в игре с «Вулверхэмптоном», команда продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Капитан «Ньюкасла» Киран Триппьер подтвердил, что это важная цель для его команды:

- Да, мы хотим туда, и нечего стесняться этих слов. Мы в отличной позиции для того, чтобы сделать это. Участвовать в европейских турнирах - это естественные амбиции. Нам надо постараться и посмотреть, что будет в мае, - цитирует слова Триппьера Sky Sports.

В последний раз «Ньюкасл» выступал в Лиге чемпионов в сезоне 2002/2003.