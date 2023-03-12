Хау: «Мы должны были забивать больше в первом тайме»

В матче двадцать седьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сумел одержать победу в игре с «Вулверхэмптоном», «сороки» забили дважды, на что «волки» смогли огрызнуться лишь один раз. Однако наставник «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что в первом тайме его команда должна была заручиться еще большим преимуществом.

- Первый тайм был очень хорош, мы создавали, Александер Исак забил отличный гол. Считаю, что мы должны были завершать его еще большим преимуществом. Но во второй половине игры соперник вернулся в игру, однако и мы, пропустив, показали затем свой характер. Победный гол дарит отличное чувство, - цитирует слова Хау Sky Sports.