«Ньюкасл» поставил крест на печальной серии, обыграв «Вулверхэмптон»

После ряда неудачных матчей «Ньюкасл» выпал из тройки лидеров Премьер-лиги и в воскресенье начал исправляться, обыграв «Вулверхэмптон». Арбитр едва не поставил пенальти в пользу «волков», а вскоре было опасно у других ворот. Киран Триппьер со штрафного доставил мяч под удар головой от Александра Исака, и тот не сплоховал. Хозяева вскоре могли забить снова, но после углового Бруно Гимараэс направил мяч в перекладину. У соперника был похожий момент, Даниэл Поденсе выстрелил в штангу. В середине второго тайма оборона «Ньюкасла» не смогла выбить мяч от вратарской, и Хван Хи-Чан сравнял счет. Правда, вскоре Мигель Альмирон сыграл в пас с Джо Уиллоком и с близкого расстояния нанес результативный удар.

2:1, «Ньюкасл» потеснил «Ливерпуль» с пятого места, гости - 13-е.