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«Ньюкасл» поставил крест на печальной серии, обыграв «Вулверхэмптон»

12 Марта 2023 • 21:30 Комментировать
Ньюкасл
2:1
Вулверхэмптон
окончен

После ряда неудачных матчей «Ньюкасл» выпал из тройки лидеров Премьер-лиги и в воскресенье начал исправляться, обыграв «Вулверхэмптон». Арбитр едва не поставил пенальти в пользу «волков», а вскоре было опасно у других ворот. Киран Триппьер со штрафного доставил мяч под удар головой от Александра Исака, и тот не сплоховал. Хозяева вскоре могли забить снова, но после углового Бруно Гимараэс направил мяч в перекладину. У соперника был похожий момент, Даниэл Поденсе выстрелил в штангу. В середине второго тайма оборона «Ньюкасла» не смогла выбить мяч от вратарской, и Хван Хи-Чан сравнял счет. Правда, вскоре Мигель Альмирон сыграл в пас с Джо Уиллоком и с близкого расстояния нанес результативный удар.

2:1, «Ньюкасл» потеснил «Ливерпуль» с пятого места, гости - 13-е.

Протокол игры  
Ньюкасл2:1Вулверхэмптон
(1:0) Исак Александр26'  
  70'Хи-Чан Хван (1:1)
(2:1) Альмирон Мигель79'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман СвенБёрн ДэнЛонгстафф ШонГимараэс БруноУиллок ДжоМёрфи Джейкоб 85' (Ритчи Мэтт ( 85') Исак Александр  68' 69' (Уилсон Каллум ( 69') Сен-Максимен Аллан 68' (Альмирон Мигель ( 68')
Запасные: Таргетт МэттЛасcеллс ДжамалФрейзер РайанДамметт ПолДубравка МартинАндерсон ЭллиотМанкильо Хави
Са ЖозеСемеду Нелсон  58'Доусон КрэйгКилман МаксХонни Кастро 69' (Хи-Чан Хван ( 69') Невеш Рубен 69' (Аит-Нури Раян ( 69') Лемина МариоТраоре Адама 46' (Нету Педру ( 46') Моутинью Жоау 75' (Коллинз Натан ( 75') Поденсе Даниэл  44' 70' (Луис Матеус II ( 70') Хименес Рауль
Запасные: Кунья МатеусГомеш ТотиГомес ЖоаоБентли Даниел
12 марта. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вулверхэмптон
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