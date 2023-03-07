Айвен Тони: «Я - фан Митровича»

В последнем матче двадцать шестого тура английского чемпионата «Брентфорд» переиграл в домашней игре «Фулхэм». Один из трех голов хозяев поля был забит с пенальти - это сделал на 51-й минуте Айвен Тони, который удачно реализовал удар с одиннадцатиметровой отметки. После игры лучший нападающий команды прокомментировал свой успех.

- Это место всегда заводит, и даже не так важно, дерби это или нет. Фаны были с нами сегодня и эта победа - она для них. Мы могли выиграть крупнее, но надо отдать должное сопернику, он тоже не сидел сложа руки. Мое празднование гола? Я поклонник Александера Митровича, потому должен был отпраздновать гол таким образом, и для моего сына также, - цитирует слова Тони BBC Sport.