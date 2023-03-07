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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брентфорд» продлил беспроигрышную серию, одолев «Фулхэм»

07 Марта 2023 • 01:03 Комментировать
Брентфорд
3:2
Фулхэм
окончен

Давно не проигрывающие середняки Премьер-лиги, «Брентфорд» и «Фулхэм», пересеклись в 26-м туре чемпионата Англии. На первых минутах Брайан Мбеумо чудом упустил два момента. Но отличился его партнер, Итан Пиннок метров с 15 пробил с рикошетом - гол. Мбеумо со штрафного пробил в сантиметрах от штанги. Такой же момент у Айвена Тони - крестовина. Через минуту стандарт у других ворот, Андреас Перейра также попал в крестовину, а Манор Соломон в падении головой сравнял счет. Второй тайм начался с реализованного Тони пенальти. В концовке все вопросы были сняты после прорыва в штрафную Кевина Шаде и прострела под голевой удар Матиаса Йенсена - 3:1. На девятой компенсированной минуте забил Карлос Винисиус, но этого было мало.

«Фулхэм» остается седьмым, у его соперника на очко меньше.

Протокол игры  
Брентфорд3:2Фулхэм
(1:0) Пиннок Итан6'  
  39'Манор Соломон (1:1)
(2:1) Тони Айвен53'  
(3:1) Йенсен Матиас85' 90 Винисиус Карлос (3:2)
Райя ДавидХикки Аарон 90' (Расмуссен Мадс ( 90') Пиннок ИтанМи БенГенри РикоДамсгор Миккель 76' (Янельт Витали ( 76') Норгор КристианЙенсен МатиасМбеумо Брайан 90' (Дасилва Джош ( 90') Тони АйвенВисса Йоан 77' (Шаде Кевин ( 77')
Запасные: Баптист ШендонАйер КристофферКокс МэттьюОниика ФрэнкЯнссон Понтус
Лено БерндТете Кенни 83' (Седрик Соареш ( 83') Диоп ИссаРим ТимРобинсон ЭнтониРид ХаррисонЛукич Саша  35' 75' (Рид Бобби ( 75') Виллиан Боргес  25' 83' (Винисиус Карлос ( 83') Перейра АндреасМанор Соломон 75' (Уилсон Гарри ( 75') Митрович Александар  61'
Запасные: Родак МарекХаррис ЛюкАдарабиойо ОлуватосинДжеймс ДэниэлВикенс Джордж
06 марта. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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1.97 3.60 3.90
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