«Брентфорд» продлил беспроигрышную серию, одолев «Фулхэм»

Давно не проигрывающие середняки Премьер-лиги, «Брентфорд» и «Фулхэм», пересеклись в 26-м туре чемпионата Англии. На первых минутах Брайан Мбеумо чудом упустил два момента. Но отличился его партнер, Итан Пиннок метров с 15 пробил с рикошетом - гол. Мбеумо со штрафного пробил в сантиметрах от штанги. Такой же момент у Айвена Тони - крестовина. Через минуту стандарт у других ворот, Андреас Перейра также попал в крестовину, а Манор Соломон в падении головой сравнял счет. Второй тайм начался с реализованного Тони пенальти. В концовке все вопросы были сняты после прорыва в штрафную Кевина Шаде и прострела под голевой удар Матиаса Йенсена - 3:1. На девятой компенсированной минуте забил Карлос Винисиус, но этого было мало.

«Фулхэм» остается седьмым, у его соперника на очко меньше.